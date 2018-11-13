В Украине почти 5% жилых домов до сих пор без тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине на сегодня подключены к отоплению 95,4% жилых домов, а объектов социальной сферы - 99,1%, поэтому, без тепла до сих пор 4,6% жилых домов и 0,9% объектов соцсферы. Об этом сообщили УНН в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.
По информации ведомства, на данный момент отопление получили 80 тыс. 15 жилых домов, или 95,4%.
При этом, как отмечается, подключены к теплоносителю 31 тыс. 191 объект социальной сферы, а именно: детских садов - 12 тыс. 942 (99,2%), учебных заведений - 15 тыс. 765 (99,1%), больниц - 2484 (98,7%).
Кроме того, по данным Минрегиона, запущены на сегодня 20 тыс. 722 (99,6%) котельных в целом по Украине.
Напомним, на сегодня есть проблемы с началом отопительного сезона в городе Смела Черкасской области, в городе Херсон. Также сообщалось о проблемах с отопительным сезоном в Кривом Роге, однако в АО "Криворожская теплоцентраль" сообщили, что в городе запустили все котельные.
В связи с отсутствием тепла в домах Смелы местные жители сегодня планировали перекрыть дорогу и требовать от властей решить эту проблему.
Добавим, в Украине ожидаются низкие температуры и мороз, ведь антициклон принес в Украину холодную погоду.