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Через відсутність опалення у Смілі відкрили провадження

Через відсутність опалення у Смілі відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неподання опалення у місті Сміла Черкаської області. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Черкаській області, передає УНН.

"Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону у місті Сміла, будуть вивчатися у рамках відкритого кримінального провадження. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, наразі у місті Сміла зачинено навчальні заклади, місцеві жителі перекрили рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань. На місці працюють працівники поліції.

Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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