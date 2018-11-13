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Жителі Сміли планують перекрити дорогу через відсутність опалення

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Жителі міста Сміла Черкаської області сьогодні о 10:00 планують блокувати дорогу для того, щоб вирішити питання з опаленням у місті. Про це розповів коментарі УНН міський голова Сміли Олексій Цибко.

"На 10 годину збираються люди і будуть вирішувати, як привернути увагу керівництва держави", - сказав міський голова.

Він уточнив, що люди планують блокувати дорогу для того, аби вирішити питання постачання опалення до їхніх домівок.

"Я вчора був на форумі Регіонального розвитку, де був Президент, але ніхто нас не почув. Тому ми кинуті фактично напризволяще. І НАК "Нафтогаз" змушує брати борги, а це близько 100 млн грн. Це не просто неможливо, це нереально", - сказав він.

Цибко пояснив, що ці борги накопичило приватне підприємство, яке надавало послуги з теплопостачання. "У чому і річ, що у людей є платіжки сплачені, а в бюджетних організацій акти виконаних робіт. І держава не хоче розбиратися, куди пішли ці гроші", - уточнив він.

"Моя позиція – йдемо в суди і судимося, і там нехай буде "Іменем України". А НАК "Нафтогаз" не чує – платіть, беруть на себе борги, тоді… А як ми можемо взяти чужі борги, і для чого це робити, перш за все", - обурився міський голова.

Також Цибко розповів, що у Смілі з п’ятниці комісією запроваджений надзвичайний стан. У зв’язку з чим школярі не ходять до школи, не працюють дитсадки.

Водночас, зауважив він, у місті є ще компанія, яка надає теплопостачання частині міста, але опаленням охоплено лише 30-35% об’єктів міста.

"Найголовніше - у лікарні не витримує навантаження через прилади і фактично зупиняється. А що таке лежачі хворі – ось це проблема номер один. Невже це не розуміють керівники держави?" - резюмував він.

Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.

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