Жителі Сміли планують перекрити дорогу через відсутність опалення

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Жителі міста Сміла Черкаської області сьогодні о 10:00 планують блокувати дорогу для того, щоб вирішити питання з опаленням у місті. Про це розповів коментарі УНН міський голова Сміли Олексій Цибко.