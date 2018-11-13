Жители Смелы планируют перекрыть дорогу из-за отсутствия отопления

"На 10:00 собираются люди и будут решать, как привлечь внимание руководства государства", - сказал городской голова.

Он уточнил, что люди планируют блокировать дорогу для того, чтобы решить вопрос поставок отопления в их дома.

"Я вчера был на форуме Регионального развития, где был Президент, но никто нас не услышал. Поэтому мы брошены фактически на произвол судьбы. И НАК "Нафтогаз" заставляет брать долги, а это около 100 млн грн. Это не просто невозможно, это нереально", - сказал он.

Цибко пояснил, что эти долги накопило частное предприятие, которое предоставляло услуги по теплоснабжению. "В чем и дело, что у людей есть платежки оплаченные, а у бюджетных организаций акты выполненных работ. И государство не хочет разбираться, куда пошли эти деньги", - уточнил он.

"Моя позиция - идем в суды и судимся, и там пусть будет "Именем Украины". А НАК "Нафтогаз" не слышит - платите, берут на себя долги, тогда... А как мы можем взять чужие долги, и для чего это делать, прежде всего", - возмутился мэр.

Также Цибко рассказал, что в Смеле с пятницы комиссией введено чрезвычайное положение. В связи с чем школьники не ходят в школу, не работают детсады.

В то же время, отметил он, в городе есть еще компания, которая предоставляет теплоснабжение части города, но отоплением охвачено лишь 30-35% объектов города.

"Самое главное - в больнице не выдерживает нагрузки из-за приборов и фактически останавливается. А что такое лежачие больные - вот это проблема номер один. Неужели это не понимают руководители государства?" - резюмировал он.

Напомним, в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.