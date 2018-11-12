У Смілі через відсутність опалення закрили 11 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У місті Сміла Черкаської області 11 шкіл призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання через відсутність тепла. Про це УНН повідомили в управлінні освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.
“11 шкіл і 12 дитсадків — без опалення. У садочках підключили калорифери, які опалюють кімнати. У садочках зведені групи, бо дітей меньше, їх приводять лише ті батьки, які працюють. А у школах від сьогодні призупинено заняття. Вони на дистанційному навчанні до початку опалювального сезону”, — зазначили в управлінні.
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Як йдеться на сайті міськради Сміли, КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо існуючих заборгованостей, недостатньо коштів на закупівлю газу.
Нагадаємо, у школах правобережної частини міста Кам’янське запровадили додаткові канікули у зв’язку з відсутністю теплопостачання.