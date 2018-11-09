У міськраді Кам'янського підтвердили, що закрили школи через відсутність опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Додаткові канікули запровадили у школах правобережної частини міста Кам’янське Дніпропетровської області у зв'язку з відсутністю теплопостачання. Про це УНН повідомили у департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міської ради.
"Додаткові канікули запроваджені для 19 навчальних закладів з понеділка, тому що Дніпровська ТЕЦ (АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" – ред.), яка є державної форми власності, не постачає тепло. Школи не опалюються", – зазначили у департаменті.
Там додали, що запуск Дніпровської теплоелектроцентралі очікується наступного тижня.
"Якщо (ТЕЦ – ред.) запуститься, канікули скасуємо, і діти вийдуть на заняття", – повідомили у департаменті.
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Нагадаємо, у школах правобережної частини Кам’янського запровадили додаткові канікули з 12 по 18 листопада.