У міськраді Кам'янського підтвердили, що закрили школи через відсутність опалення

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Додаткові канікули запровадили у школах правобережної частини міста Кам’янське Дніпропетровської області у зв'язку з відсутністю теплопостачання. Про це УНН повідомили у департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міської ради.

"Додаткові канікули запроваджені для 19 навчальних закладів з понеділка, тому що Дніпровська ТЕЦ (АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" – ред.), яка є державної форми власності, не постачає тепло. Школи не опалюються", – зазначили у департаменті.

Там додали, що запуск Дніпровської теплоелектроцентралі очікується наступного тижня.

"Якщо (ТЕЦ – ред.) запуститься, канікули скасуємо, і діти вийдуть на заняття", – повідомили у департаменті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 140 тис. жителів Луганщини загрожує відключення води і тепла

Нагадаємо, у школах правобережної частини Кам’янського запровадили додаткові канікули з 12 по 18 листопада.

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