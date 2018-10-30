Близько 140 тис. жителів Луганщини загрожує відключення води і тепла

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Близько 140 тисяч жителів Лисичанська і навколишніх населених пунктів в Луганській області ризикують залишитися без централізованого водо- і теплопостачання через борг "Лисичанськводоканалу". Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Луганської ОДА Віталій Сурай в коментарі кореспонденту УНН.