Близько 140 тис. жителів Луганщини загрожує відключення води і тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Близько 140 тисяч жителів Лисичанська і навколишніх населених пунктів в Луганській області ризикують залишитися без централізованого водо- і теплопостачання через борг "Лисичанськводоканалу". Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Луганської ОДА Віталій Сурай в коментарі кореспонденту УНН.
“Водоканал обслуговує Лисичанськ і маленькі міста. Близько 140 тисяч споживачів”, — зазначив чиновник, відповідаючи на питання щодо кількості споживачів, які можуть залишитись без води й опалення у разі відключення водоканалу від електропостачання.
За його словами, під час перемовин представники підприємства-боржника пообіцяли, що готові повністю розрахуватися за спожиту електроенергію протягом поточного місяця. Таким чином підприємство планує налагодити діалог із постачальником електроенергії — ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”. Втім певний проміжок часу розрахунки за електроенергію перебували на дуже низькому рівні.
Раніше прес-служба ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” в Facebook повідомила, що через борг "Лисичанськводоканалу" за електроенергію 31 жовтня найбільший водоканал Луганщини буде знеструмлений. Наразі борг водоканалу становить 150 млн грн.
У свою чергу “Лисичанськводоканал” вважає таке попередження порушенням ст.6 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, незважаючи на рішення Лисичанської міської ради №580 від 02.10.2018 р. “Про початок опалювального сезону 2018-2019 років у м.Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля”.
“Дії по припиненню електропостачання об’єктів водоканалу призведуть до зриву опалювального сезону в містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, порушення прав споживачів (населення та юридичних осіб) та створення екологічно небезпечної ситуації в зазначених населених пунктах”, — зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, 24 жовтня УНН повідомляв, що у зв’язку із забороною використовувати газ (через накопичені борги) в Краматорську призупинили опалювальний сезон, щойно тепло почало надходити в домівки місцевих жителів.