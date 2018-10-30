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Около 140 тысячам жителей Луганской области грозит отключение воды и тепла

Около 140 тысячам жителей Луганской области грозит отключение воды и тепла

Киев  •  УНН

 • 16253 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Около 140 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов в Луганской области рискуют остаться без централизованного водо- и теплоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала". Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской ОГА Виталий Сурай в комментарии корреспонденту УНН.

“Водоканал обслуживает Лисичанск и маленькие города. Около 140 тысяч потребителей”, — отметил чиновник, отвечая на вопрос о количестве потребителей, которые могут остаться без воды и отопления в случае отключения водоканала от электроснабжения.

По его словам, во время переговоров представители предприятия-должника пообещали, что готовы полностью рассчитаться за потребленную электроэнергию в течение текущего месяца. Таким образом предприятие планирует наладить диалог с поставщиком электроэнергии — ООО “Луганское энергетическое объединение”. Впрочем на протяжении некоторого промежутка времени расчеты за электроэнергию находились на очень низком уровне.

Ранее пресс-служба ООО “Луганское энергетическое объединение” в Facebook сообщила, что из-за долга “Лисичанскводоканал” за электроэнергию 31 октября крупнейший водоканал Луганской области будет обесточен. Сейчас долг водоканала составляет 150 млн грн.

В свою очередь “Лисичанскводоканал” считает такое предупреждение нарушением ст.6 Закона Украины “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, несмотря на решение Лисичанского городского совета №580 от 02.10.2018 г. “О начале отопительного сезона 2018-2019 годов в г.Лисичанск, Новодружеск, Приволье”.

“Действия по прекращению электроснабжения объектов водоканала приведут к срыву отопительного сезона в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье, нарушению прав потребителей (населения и юридических лиц) и созданию экологически опасной ситуации в указанных населенных пунктах”, — отметили на предприятии.

Напомним, 24 октября УНН сообщал, что в связи с запретом использовать газ (из-за накопленных долгов) в Краматорске приостановили отопительный сезон, как только тепло начало поступать в дома местных жителей.

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