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В Краматорську призупинили опалювальний сезон

В Краматорську призупинили опалювальний сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У зв’язку із забороною використовувати газ в Краматорську призупинили опалювальний сезон, щойно тепло почало надходити в домівки місцевих жителів. Про це повідомила прес-служба Краматорської міської ради, передає УНН.

"На жаль, підприємствам-постачальникам тепла довелося призупинити процес запуску у зв'язку із забороною на використання блакитного палива. Така ситуація склалася в багатьох містах країни", - зазначили в прес-службі міськради.

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При цьому в прес-службі органу повідомили, що опалювальний сезон 2018-2019 років у Краматорську був розпочатий, як і планувалося, з 16 жовтня. Тепловиробничі та теплопостачаючі підприємства запустили обладнання у встановлений строк. Причому протягом останнього тижня 417 багатоповерхівок в місті встигли отримати теплоносій.

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Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна накопичила у підземних сховищах 16,53 млрд куб. м газу, що достатньо для проходження опалювального сезону.

Однак, за словами першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи, в Україні існує багато ТЕЦ, які накопичили значну заборгованість за постачання газу і не можуть розрахуватися.

Варто відзначити, що Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.

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