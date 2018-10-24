Запасів газу достатньо для проходження опалювального сезону - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна накопичила у підземних сховищах 16,53 млрд куб. м газу, що достатньо для проходження опалювального сезону. Про це сьогодні заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Накопичено достатній рівень запасів газу у сховищах. Це означає, що опалювальному сезону нічого не загрожує", - запевнив Прем'єр.
Зокрема, Гройсман продемонстрував таблицю, на якій вказано, що за 9 місяців цього року накопичено у ПСГ 16,53 млрд куб. м газу та 1,9 млн тонн вугілля.
Нагадаємо, за даними “Нафтогаз України” на сьогодні у підземних сховищах газу країни запаси становлять майже 17 млрд кубічних метрів.