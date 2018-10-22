У “Нафтогазі” розповіли про готовність до опалювального сезону

“Нафтогаз” вступає у цей опалювальний сезон у дуже хорошій формі з точки зору готовності інфраструктури... Є великий запас газу у ПСГ — майже 17 млрд кубічних метрів. Думаю, зважаючи на те, як починається опалювальний сезон, буде на початок сезону більше 17 млрд. Тобто, з такої точки зору, компанія і група (“Нафтогаз” — ред.) повністю готові до опалювального сезону. Підписані договори з більшістю теплових компаній, які постачають тепло населенню“, — повідомив А.Коболєв.

Також він додав, що на сьогодні не підписані договори з тими ТЕЦ, які передані в управління АРМА, і сподівається, що “з ними будуть підписані договори”.

Крім того, за його словами у жовтні в Україні було досягнуто рекорд у добовому видобутку газу.

“Останні досягнення у частині видобутку газу — у жовтні було досягнуто новий рекордний добовий видобуток — більше 44 тисяч кубічних метрів на добу”, — додав А.Коболєв.

Як повідомляв УНН, в Україні існує багато ТЕЦ, які накопичили значну заборгованість за постачання газу і не можуть розрахуватися.