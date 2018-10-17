Опалювальний сезон-2018: у "Нафтогазі" назвали проблемні ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні існує багато ТЕЦ, які накопичили значну заборгованість за постачання газу і не можуть розрахуватися. Про це під час наради у Фонді держмайна України під головуванням в.о. голови Віталія Трубарова щодо готовності до опалювального сезону заявив перший заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома, передає УНН з посиланням на прес-службу державної компанії.
“В Україні наразі є багато „проблемних“ ТЕЦ, які накопичили значну заборгованість за поставлений газ і не можуть її сплачувати. Мова, зокрема, йде про Криворізьку ТЕЦ, Северодонецьку ТЕЦ, Дніпровську ТЕЦ та інших великих тепловиробників, від роботи яких залежить опалення будинків на значних територіях”, — наголосив представник НАК “Нафтогаз України”.
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Зазначається, що у ході наради була напрацьована дорожня карта, виконання якої забезпечить стабільне проведення опалювального сезону. За словами першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи, будь-яка дорожня карта може виконуватись успішно лише за умови активної участі органів місцевого самоврядування.
“Лише активне сприяння з боку органів місцевого самоврядування дозволить тепловиробникам виконати вимоги законодавства щодо укладення договорів та отримання номінацій на природний газ. Участь місцевих органів самоврядування у процесі забезпечення роботи ТЕЦ тим більш виправдана, що ці підприємства здійснюють свою діяльність в інтересах перш за все місцевих громад”, — зазначив Сергій Перелома.
На його думку, залучення місцевої влади до забезпечення роботи ТЕЦ дозволить забезпечити стабільне проходження опалювального сезону у проблемних регіонах.
Раніше у “Нафтогазі” назвали основні ризики, які можуть призвести до зриву опалювального сезону. 12 жовтня “Нафтогаз” почав постачати газ “Київтеплоенерго”.