Опалювальний сезон-2018: у "Нафтогазі" назвали проблемні ТЕЦ

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні існує багато ТЕЦ, які накопичили значну заборгованість за постачання газу і не можуть розрахуватися. Про це під час наради у Фонді держмайна України під головуванням в.о. голови Віталія Трубарова щодо готовності до опалювального сезону заявив перший заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома, передає УНН з посиланням на прес-службу державної компанії.