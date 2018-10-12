"Нафтогаз" почав постачати газ "Київтеплоенерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. НАК "Нафтогаз" почав постачати газ столичному комунальному підприємстві "Київтеплоенерго". Про це повідомляє прес-служба компанії у Twitter, передає УНН.
"Нафтогаз" почав постачати газ "Київтеплоенерго"", - сказано у повідомленні.
У компанії зазначили, що "Київтеплоенерго" має всі можливості поновити гаряче водопостачання в Києві.
Як повідомляв УНН, 9 жовтня НАК "Нафтогаз України" підписав з "Київтеплоенерго" мирову угоду щодо боргів "Київенерго", за якою „Київтеплоенерго“ визнає, що є правонаступником за борговими зобов’язаннями „Київенерго".
10 жовтня Господарський суд Києва затвердив цю мирову угоду.
Нагадаємо, раніше у “Нафтогазі” повідомили, що договори з “Київтеплоенерго” на постачання газу будуть підписані після засідання суду.
Раніше заступник начальника Департаменту енергоефективності “Нафтогазу” Олексій Хабатюк пояснював, що для того, щоб “Нафтогаз” уклав договір з “Київтеплоенерго” на постачання газу і у столиці відновилось гаряче водопостачання для всіх споживачів, необхідно, щоб “Київтеплоенерго” прийняло борги “Київенерго” за газ, а також права вимоги боргів за тепло перед “Київенерго”.
Зазначимо, у деяких будинках Києва з квітня відсутнє гаряче водопостачання.
Нафтогаз почав постачати газ Київтеплоенерго pic.twitter.com/Mf535usBqc— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 12 октября 2018 г.