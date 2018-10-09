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Гаряча вода в столиці: "Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"

Гаряча вода в столиці: "Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"

Київ • УНН

 • 14423 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. НАК "Нафтогаз України" підписав з "Київтеплоенерго" мирову угоду щодо боргів "Київенерго" за газ, через які в багатьох будинках столиці було припинено постачання гарячої води. Про це повідомляє "Нафтогаз" у Twitter, передає УНН.

“Десь за тиждень бойлерам можна дати відпочинок. Сьогодні підписали мирову угоду, за якою „Київтеплоенерго“ визнає, що є правонаступником за борговими зобов’язаннями „Київенерго“”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, у середу 10 жовтня Господарський суд Києва має затвердити мирову угоду.

Нагадаємо, раніше у “Нафтогазі” повідомили, що договори з “Київтеплоенерго” на постачання газу будуть підписані після засідання суду.

Раніше заступник начальника Департаменту енергоефективності “Нафтогазу” Олексій Хабатюк пояснював, що для того, щоб “Нафтогаз” уклав договір з “Київтеплоенерго” на постачання газу і у столиці відновилось гаряче водопостачання для всіх споживачів, необхідно, щоб “Київтеплоенерго” прийняло борги “Київенерго” за газ, а також права вимоги боргів за тепло перед “Київенерго”.

Зазначимо, у деяких будинках Києва з квітня відсутнє гаряче водопостачання.

Десь за тиждень бойлерам можна дати відпочинок. Сьогодні підписали мирову угоду, за якою Київтеплоенерго визнає, що є правонаступником за борговими зобов’язаннями Київенерго. Завтра Господарський суд м. Києва має затвердити мирову угоду. pic.twitter.com/nAPBaSXXJ5

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 9 октября 2018 г.

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