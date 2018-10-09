Горячая вода в столице: "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"

“Где-то за неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому „Киевтеплоэнерго“ признает, что является правопреемником по долговым обязательствам „Киевэнерго“”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в среду, 10 октября Хозяйственный суд Киева должен утвердить мировое соглашение.

Напомним, ранее в “Нафтогазе” сообщили, что договоры с “Киевтеплоэнерго” на поставку газа будут подписаны после заседания суда.

Ранее заместитель начальника Департамента энергоэффективности “Нафтогаза” Алексей Хабатюк объяснял, что для того, чтобы “Нафтогаз” заключил договор с “Киевтеплоэнерго” на поставку газа и в столице возобновилось горячее водоснабжение для всех потребителей, необходимо, чтобы “Киевтеплоэнерго” приняло долги “Киевэнерго” за газ, а также права требования долгов за тепло перед “Киевэнерго”.

Где-то за неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд. Киева должен утвердить мировое соглашение. pic.twitter.com/nAPBaSXXJ5