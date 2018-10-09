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Горячая вода в столице: "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"

Горячая вода в столице: "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"

Киев  •  УНН

 • 14421 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" подписал с "Киевтеплоэнерго" мировое соглашение по долгам "Киевэнерго" за газ, что блокировало поставки горячей воды во многие дома столицы. Об этом сообщает "Нафтогаз" в Twitter, передает УНН.

“Где-то за неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому „Киевтеплоэнерго“ признает, что является правопреемником по долговым обязательствам „Киевэнерго“”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в среду, 10 октября Хозяйственный суд Киева должен утвердить мировое соглашение.

Напомним, ранее в “Нафтогазе” сообщили, что договоры с “Киевтеплоэнерго” на поставку газа будут подписаны после заседания суда.

Ранее заместитель начальника Департамента энергоэффективности “Нафтогаза” Алексей Хабатюк объяснял, что для того, чтобы “Нафтогаз” заключил договор с “Киевтеплоэнерго” на поставку газа и в столице возобновилось горячее водоснабжение для всех потребителей, необходимо, чтобы “Киевтеплоэнерго” приняло долги “Киевэнерго” за газ, а также права требования долгов за тепло перед “Киевэнерго”.

Где-то за неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд. Киева должен утвердить мировое соглашение. pic.twitter.com/nAPBaSXXJ5

— Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 9 октября 2018 г.

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