"Нафтогаз" начал поставлять газ "Киевтеплоэнерго"", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Киевтеплоэнерго" имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве.

Как сообщал УНН, 9 октября НАК "Нафтогаз Украины" подписал с "Киевтеплоэнерго" мировое соглашение по долгам "Киевэнерго", согласно которой "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго".

10 октября Хозяйственный суд Киева утвердил это мировое соглашение.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщили, что договоры с "Киевтеплоэнерго" на поставку газа будут подписаны после заседания суда.

Ранее заместитель начальника Департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк объяснял, что для того, чтобы "Нафтогаз" заключил договор с "Киевтеплоэнерго" на поставку газа и в столице возобновилось горячее водоснабжение для всех потребителей, необходимо, чтобы "Киевтеплоэнерго" приняло долги "Киевэнерго" за газ, а также права требования долгов за тепло перед "Киевэнерго".

Отметим, в некоторых домах Киева с апреля отсутствует горячее водоснабжение.

Нафтогаз начал поставлять газ Киевтеплоэнерго pic.twitter.com/Mf535usBqc