Гаряча вода в столиці: суд затвердив мирову угоду "Нафтогазу" і "Київтеплоенерго"

"Суд затвердив мирову, яку вчора "Нафтогаз" підписав з "Київтеплоенерго" та "Київенерго"", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 9 жовтня НАК "Нафтогаз України" підписав з "Київтеплоенерго" мирову угоду щодо боргів "Київенерго", за якою „Київтеплоенерго“ визнає, що є правонаступником за борговими зобов’язаннями „Київенерго".

Нагадаємо, раніше у “Нафтогазі” повідомили, що договори з “Київтеплоенерго” на постачання газу будуть підписані після засідання суду.

Раніше заступник начальника Департаменту енергоефективності “Нафтогазу” Олексій Хабатюк пояснював, що для того, щоб “Нафтогаз” уклав договір з “Київтеплоенерго” на постачання газу і у столиці відновилось гаряче водопостачання для всіх споживачів, необхідно, щоб “Київтеплоенерго” прийняло борги “Київенерго” за газ, а також права вимоги боргів за тепло перед “Київенерго”.

Зазначимо, у деяких будинках Києва з квітня відсутнє гаряче водопостачання.

Суд затвердив мирову, яку вчора Нафтогаз підписав з Київтеплоенерго та Київенерго