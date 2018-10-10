Суд утвердил мировое соглашение "Нафтогаза" и "Киевтеплоэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, которое накануне подписали НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" по поводу долгов за газ "Киевэнерго". Об этом сообщает "Нафтогаз" в Twitter, передает УНН.
"Суд утвердил мировую, которую вчера "Нафтогаз" подписал с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго"", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 9 октября НАК "Нафтогаз Украины" подписал с "Киевтеплоэнерго" мировое соглашение по долгам "Киевэнерго", согласно которой "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго".
Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщили, что договоры с "Киевтеплоэнерго" на поставку газа будут подписаны после заседания суда.
Ранее заместитель начальника Департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк объяснял, что для того, чтобы "Нафтогаз" заключил договор с "Киевтеплоэнерго" на поставку газа и в столице возобновилось горячее водоснабжение для всех потребителей, необходимо, чтобы "Киевтеплоэнерго" приняло долги "Киевэнерго" за газ, а также права требования долгов за тепло перед "Киевэнерго".
Отметим, в некоторых домах Киева с апреля отсутствует горячее водоснабжение.
Суд утвердил мировое, которую вчера Нафтогаз подписал с Киевтеплоэнерго и Киевэнерго- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 10 октября 2018 г.