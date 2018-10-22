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В "Нафтогазе" рассказали о готовности к отопительному сезону

В "Нафтогазе" рассказали о готовности к отопительному сезону

Киев  •  УНН

 • 8479 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. На сегодня в подземных хранилищах газа Украины запасы составляют почти 17 млрд кубических метров. Об этом во время брифинга заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

“„Нафтогаз“ вступает в этот отопительный сезон в очень хорошей форме с точки зрения готовности инфраструктуры... Есть большой запас газа в ПХГ — почти 17 млрд кубических метров. Думаю, учитывая, как начинается отопительный сезон, будет к началу сезона больше 17 млрд. То есть, с такой точки зрения, компания и группа („Нафтогаз“ — ред.) полностью готовы к отопительному сезону. Подписаны договоры с большинством тепловых компаний, которые поставляют тепло населению”, - сообщил А.Коболев.

Также он добавил, что на сегодняшний день не подписаны договоры с ТЭЦ, переданными в управление АРМА, и надеется, что “с ними будут подписаны договоры”.

Кроме того, по его словам, в октябре в Украине было достигнуто рекорд в суточной добыче газа.

“Последние достижения в части добычи газа — в октябре было достигнуто новый рекордный суточная добыча — более 44 тысяч кубических метров в сутки”, — добавил А.Коболев.

Как сообщал УНН, в Украине существует много ТЭЦ, накопивших значительную задолженность за поставки газа и не могут рассчитаться.

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