В Краматорске приостановили отопительный сезон

"К сожалению, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива. Такая ситуация сложилась во многих городах страны", - отметили в пресс-службе горсовета.

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При этом в пресс-службе органа сообщили, что отопительный сезон 2018-2019 годов в Краматорске был начат, как и планировалось, с 16 октября. Тепловырабатывающие и теплоснабжающие предприятия запустили оборудования в установленный срок. Причем в течение последней недели 417 многоэтажек в городе успели получить теплоноситель.

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Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина накопила в подземных хранилищах 16,53 млрд куб. м газа, что достаточно для прохождения отопительного сезона.



Однако, по словам первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, в Украине существует много ТЭЦ, которые накопили значительную задолженность за поставки газа и не могут рассчитаться.



Стоит отметить, что Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.