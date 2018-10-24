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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114087 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122106 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161421 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150469 просмотра

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В Краматорске приостановили отопительный сезон

В Краматорске приостановили отопительный сезон

Киев  •  УНН

 • 10051 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В связи с запретом использовать газ в Краматорске приостановили отопительный сезон, как только тепло начало поступать в дома местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета, передает УНН.

"К сожалению, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива. Такая ситуация сложилась во многих городах страны", - отметили в пресс-службе горсовета.

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При этом в пресс-службе органа сообщили, что отопительный сезон 2018-2019 годов в Краматорске был начат, как и планировалось, с 16 октября. Тепловырабатывающие и теплоснабжающие предприятия запустили оборудования в установленный срок. Причем в течение последней недели 417 многоэтажек в городе успели получить теплоноситель.

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Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина накопила в подземных хранилищах 16,53 млрд куб. м газа, что достаточно для прохождения отопительного сезона.

Однако, по словам первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, в Украине существует много ТЭЦ, которые накопили значительную задолженность за поставки газа и не могут рассчитаться.

Стоит отметить, что Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.

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