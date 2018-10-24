Мінсоцполітики: кількість субсидіантів і розмір субсидії через подорожчання газу не зросте

"На 23,5% піднімається тариф на газ, а в середньому зарплати та пенсії за попередні періоди, які враховуються під час обчислення, вони теж приблизно збільшились на цей показник. Кількість субсидіантів і розмір необхідної субсидії та кількість субсидії залишаться на рівні минулого року", - зазначив Рева.

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За його словами, в порівнянні з минулим роком кількість заявників на отримання субсидії зменшилася на 2,5 мільйони.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.



Однак міністр соцальної політики Андрій Рева місяць тому заявляв, що наступного року потреба у субсидуванні в Україні буде менше, ніж у 2018 році.