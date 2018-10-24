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Мінсоцполітики: кількість субсидіантів і розмір субсидії через подорожчання газу не зросте

Київ • УНН

 • 11970 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністерство соціальної політики України не очікує зростання кількості отримувачів субсидії та розміру субсидій внаслідок подорожчання газу, оскільки зростання тарифів компенсується підвищенням мінімальних зарплат і пенсій у 2018 році. Про це заявив соціальної політики Андрій Рева журналістам після засідання уряду, передав кореспондент УНН.

"На 23,5% піднімається тариф на газ, а в середньому зарплати та пенсії за попередні періоди, які враховуються під час обчислення, вони теж приблизно збільшились на цей показник. Кількість субсидіантів і розмір необхідної субсидії та кількість субсидії залишаться на рівні минулого року", - зазначив Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки грошей уряд виділить на субсидії-2019

За його словами, в порівнянні з минулим роком кількість заявників на отримання субсидії зменшилася на 2,5 мільйони.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м. 

Однак міністр соцальної політики Андрій Рева місяць тому заявляв, що наступного року потреба у субсидуванні в Україні буде менше, ніж у 2018 році.

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