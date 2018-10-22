Порошенко дав завдання уряду розширити програму субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко на зустрічі з нагоди 22-ї річниці створення Рахункової палати України закликав захистити людей. Президент поставив завдання уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Як Президент я поставив Уряду дуже жорстку вимогу – ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним", - зазначив Глава держави, коментуючи рішення уряду.
Президент нагадав ситуацію з підвищенням ціни на газ минулого разу, коли завдяки запровадженню субсидій вдалося компенсувати витрати для найменш захищених верств населення та "зняти острах" щодо цього рішення.
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"Ми наголошуємо, що жодна людина, жодна бідна людина, жодна незахищена родина не відчула підвищення тарифів на своєму власному бюджеті", - підкреслив Петро Порошенко.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.