Порошенко дав завдання уряду розширити програму субсидій

"Як Президент я поставив Уряду дуже жорстку вимогу – ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним", - зазначив Глава держави, коментуючи рішення уряду.

Президент нагадав ситуацію з підвищенням ціни на газ минулого разу, коли завдяки запровадженню субсидій вдалося компенсувати витрати для найменш захищених верств населення та "зняти острах" щодо цього рішення.



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"Ми наголошуємо, що жодна людина, жодна бідна людина, жодна незахищена родина не відчула підвищення тарифів на своєму власному бюджеті", - підкреслив Петро Порошенко.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.