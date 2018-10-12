Стало відомо, скільки грошей уряд виділить на субсидії-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів доручив передбачити у держбюджеті на 2019 рік кошти для виплати субсидій у грошовій формі. Про це повідомила прес-служба МЕРТ, передає УНН.
“Наразі проект Закону України „Про державний бюджет України на 2019 рік“ передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 55,1 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
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11 жовтня Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів провів перше засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій.
За результатами засідання робочої групи, Міністерство фінансів та Міністерство соціальної політики повинні опрацювати питання щодо розподілу передбаченої в проекті державного бюджету на 2019 рік субвенції на:
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- програму Міністерства соціальної політики для виплати пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в грошовій формі,
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- субвенцію Міністерству фінансів для проведення розрахунків з надавачами послуг за надані пільги та субсидії.
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Під час засідання міжвідомча робоча група ухвалила рішення про механізм надання субсидій у грошовій формі. Монетизація житлових субсидій проходитиме в три етапи. Перший етап має розпочатись 1 січня 2019 року та розповсюджуватиметься на тих громадян, які будуть звертатися за субсидією з новим пакетом документів. На другому етапі до монетизації мають бути долучені громадяни, яким буде призначена субсидія на неопалювальний період 2019 року. На третьому етапі очікується повний перехід на надання субсидій у грошовій формі.
Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що у 2019 році потреба у субсидіях буде меншою, ніж у 2018.