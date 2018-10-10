Гроші на субсидії на 2018 рік не витрачені повністю - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На сьогоднішній день, кошти, які закладені у держбюджет-2018 на субсидії для населення, не витрачені повністю. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
“На сьогоднішній день, суми коштів (на субсидії — ред.), які були закладені у бюджет на 2018 рік — вони використані не повністю... У цьому році, навіть та сума, яка була закладена у бюджеті, не витрачена”, — повідомив А.Рева.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України планує розширити коло осіб, які можуть претендувати на субсидії, після зміни ціни на газ, що передбачено у межах виконання зобов’язань за програмою співпраці з МВФ.