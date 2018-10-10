Деньги на субсидии на 2018 год не израсходованы полностью - Рева

"На сегодняшний день суммы средств (на субсидии - ред.), которые были заложены в бюджет на 2018 год - они не использованы полностью... В этом году даже та сумма, которая была заложена в бюджете, не потрачена", - сообщил А.Рева.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины планирует расширить круг лиц, которые могут претендовать на субсидии после изменения цены на газ, что предусмотрено в рамках выполнения обязательств по программе сотрудничества с МВФ.