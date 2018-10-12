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Стало известно, сколько денег правительство выделит на субсидии-2019

Киев  •  УНН

 • 20370 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив поручил предусмотреть в госбюджете на 2019 год средства для выплаты субсидий в денежной форме. Об этом сообщила пресс-служба МЭРТ, передает УНН.

“Сейчас проект Закона Украины ”О государственном бюджете Украины на 2019 год“ предусматривает субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55,1 млрд грн”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деньги на субсидии на 2018 год не израсходованы полностью — Рева

11 октября Первый вице-премьер-министр Степан Кубив провел первое заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий.

По результатам заседания рабочей группы, Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте государственного бюджета на 2019 год субвенции на:

  • программу Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме,
  • субвенцию Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кубив рассказал, когда заработает рабочая группа по монетизации субсидий

Во время заседания межведомственная рабочая группа приняла решение о механизме предоставления субсидий в денежной форме. Монетизация жилищных субсидий будет проходить в три этапа. Первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в 2019 году потребность в субсидиях будет меньше, чем в 2018.

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