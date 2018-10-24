Минсоцполитики: количество субсидиантов и размер субсидии из-за подорожания газа не возрастет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министерство социальной политики Украины не ожидает роста количества получателей субсидии и размера субсидий вследствие подорожания газа, поскольку рост тарифов компенсируется повышением минимальных зарплат и пенсий в 2018 году. Об этом заявил социальной политики Андрей Рева журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На 23,5% поднимается тариф на газ, а в среднем зарплаты и пенсии за предыдущие периоды, которые учитываются при исчислении, они примерно увеличились на этот показатель. Количество субсидиантов и размер необходимой субсидии и количество субсидии останутся на уровне прошлого года" , - отметил Рева.
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По его словам, по сравнению с прошлым годом количество заявителей на получение субсидии уменьшилось на 2,5 миллиона.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.
Однако министр соцально политики Андрей Рева месяц назад заявлял, что в следующем году потребность в субсидировании в Украине будет меньше, чем в 2018 году.