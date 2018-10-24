Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Внаслідок подорожчання газу на 23,5% тарифи на гарячу воду і теплопостачання можуть зрости приблизно на 16%. Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева журналістам після засідання уряду, передав кореспондент УНН.
“Враховуючи те, що приблизно 70% в тарифі на тепло і гарячу воду — це вартість газу, за попередніми підрахунками, за моїми підрахунками, це повинно бути 16%”, — зазначив міністр.
За його словами, нові тарифи, згідно із законодавством, можуть бути введені не раніше грудня.
При цьому він додав, що на субсидії в опалювальному сезоні 2018-2019 роки знадобиться приблизно така ж сума коштів, як і в попередньому сезоні.
Нагадаємо, у вересні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг житлово-комунального господарства (ЖКХ) отримували 2617,2 тис. домогосподарств, середній розмір субсидій становив 102,3 гривні.
19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м.
На думку заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, тариф на послуги житлово-комунального господарства (ЖКХ) на основі підвищеної ціни на газ затвердять не раніше грудня.