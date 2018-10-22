У вересні субсидії на оплату послуг ЖКХ отримали понад 2,5 млн домогосподарств – Держстат

"У вересні 2018 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2617,2 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018 р. зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 31,6% і становив 102,3 грн", - зазначили у Держстаті.



При цьому у відомстві уточнили, що протягом січня – вересня 2018 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг звернулось 4419,9 тис. домогосподарств, що на 39,8% менше, ніж у відповідному періоді 2017 р.



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У січні–вересні 2018 р. субсидії були призначені 3156,3 тис. домогосподарств. У порівнянні з відповідним періодом 2017 р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 59,2%. 627,8 тис. домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 123,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 504,2 тис.



Нагадаємо, Президент Петро Порошенко на зустрічі з нагоди 22-ї річниці створення Рахункової палати України закликав захистити людей. Президент поставив завдання уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.