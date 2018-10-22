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В сентябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили более 2,5 млн домохозяйств - Госстат

Киев  •  УНН

 • 9567 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В сентябре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) получали 2617,2 тыс. домохозяйств, средний размер субсидий составил 102,3 гривны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы статистики Украины.

"В сентябре 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 31,6% и составил 102,3 грн", - отметили в Госстате.

При этом в ведомстве уточнили, что в течение января - сентября 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг обратилось 4419,9 тыс. домохозяйств, что на 39,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

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В январе-сентябре 2018 субсидии были назначены 3156,3 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 59,2%. 627,8 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, из них в городских поселениях - 123,6 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 504,2 тыс.

Напомним, Президент Петр Порошенко на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины призвал защитить людей. Президент поставил задачу правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.

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