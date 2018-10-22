В сентябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили более 2,5 млн домохозяйств - Госстат

"В сентябре 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 31,6% и составил 102,3 грн", - отметили в Госстате.



При этом в ведомстве уточнили, что в течение января - сентября 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг обратилось 4419,9 тыс. домохозяйств, что на 39,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года.



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В январе-сентябре 2018 субсидии были назначены 3156,3 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 59,2%. 627,8 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, из них в городских поселениях - 123,6 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 504,2 тыс.



Напомним, Президент Петр Порошенко на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины призвал защитить людей. Президент поставил задачу правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.



Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.