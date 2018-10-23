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Комунальні тарифи після подорожчання газу затвердять не раніше грудня - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Тариф на послуги житлово-комунального господарства (ЖКХ) на основі підвищеної ціни на газ затвердять не раніше грудня. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передав кореспондент УНН.

“Ані в жовтні, ані в листопаді споживачі теплової енергії не отримають платіжки з новою ціною. Точно зараз сказати — чи то 1 грудня будуть затверджені нові тарифи на тепло, чи то 1 січня — зараз не можна”, — зазначив чиновник.

За його словами, існує відповідна процедура по встановленню тарифів на комунальні послуги у відповідності до зміни вартості газу. Тож на корегування тарифів з централізованого водо-, газо- і теплопостачання потрібен буде час, під час якого відповідні рішення будуть узгоджуватись під час, в першу чергу, засідань НКРЕКП, громадських обговорень тощо.

При цьому він додав, що ймовірні збитки компаній-постачальників послуг, які вони понесуть в період з 1 листопада, коли ціна на газ буде змінена, і до часу введення нового тарифу, будуть закладені в новий тариф. За словами чиновника, методика розрахунку тарифу дозволяє проводити такі процедури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м.

20 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення, при цьому вже підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитсадків. Станом на 23 жовтня до централізованого теплопостачання підключено 63% будинків, які є в управлінні міста.

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