Коммунальные тарифы после подорожания газа утвердят не ранее декабря - КГГА

"Ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой. Точно сейчас сказать - то ли 1 декабря будут утверждены новые тарифы на тепло, то ли 1 января - сейчас нельзя", - отметил чиновник.

По его словам, существует соответствующая процедура по установлению тарифов на коммунальные услуги в соответствии с изменением стоимости газа. Поэтому на корректировку тарифов по централизованному водо-, газо- и теплоснабжения потребуется время, во время которого соответствующие решения будут согласовываться во время, в первую очередь, заседаний НКРЭКУ, общественных обсуждений и тому подобное.

При этом он добавил, что вероятные убытки компаний-поставщиков услуг, которые они понесут в период с 1 ноября, когда цена на газ будет изменена, и до введения нового тарифа, будут заложены в новый тариф. По словам чиновника, методика расчета тарифа позволяет проводить такие процедуры.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

20 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению, при этом уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов. По состоянию на 23 октября к централизованному теплоснабжению подключены 63% домов, которые находятся в управлении города.