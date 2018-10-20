Житлові будинки у столиці почали підключати до опалення

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення, при цьому вже підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитсадків. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу міськдержадміністрації.