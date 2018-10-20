Житлові будинки у столиці почали підключати до опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення, при цьому вже підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитсадків. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу міськдержадміністрації.
"У Києві розпочали масове підключення багатоквартирних житлових будинків до системи централізованого опалення у зв'язку зі зниженням температури повітря", - цитує Пантелеєва прес-служба.
З його слів, у Святошинському, Солом'янському, Подільському та Оболонському районах "Київтеплоенерго" фіксує значну кількість пошкоджень мереж.
"За останні кілька днів уже ліквідували майже 300 пошкоджень", – зауважив він.
Пантелеєв наголосив, що опалювальний сезон у столиці розпочався ще 15 жовтня: за індивідуальними заявками розпочали підключення лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.
"Станом на 20 жовтня підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитячих садків", - додали у КМДА.
Уряд 3 жовтня прийняв рішення розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня.