У Києві розпочався опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві розпочався опалювальний сезон - тепло вже подають у навчальні заклади та лікарні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Ми вже почали опалювальний сезон. Навчальні заклади — дитячі садки, школи, — лікарні отримують гарячу воду і тепло. Загалом місто готове до опалювального сезону”, — сказав В.Кличко.
За його словами, через збільшення тиску в трубах, де є проблемні ділянки, стають прориви. Їх ліквідовують аварійні служби, і за тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно.
Також мер Києва заявив, що столична влада розпочинає програму із заміни старих труб.
Як повідомляв УНН, у Києві працює 34 аварійні бригади для ліквідації пошкоджень на теплових мережах.