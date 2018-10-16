Гаряча вода у Києві: у тепломережах йде ліквідація майже 130 аварій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Києві працює 34 аварійні бригади для ліквідації пошкоджень на теплових мережах. Про це із посиланням на КП “Київтеплоенерго” повідомляє КМДА, передає УНН.
“У Києві протягом останнього тижня виявили та ліквідували 308 пошкоджень на теплових мережах. Ще на 127 ділянках тривають роботи”, — йдеться у повідомленні.
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Загалом у Києві працює 29 аварійно-відновлюваних бригад комунального підприємства “Київтеплоенерго” та 5 допоміжних бригад. В автопарку підприємства більше ніж 250 одиниць спеціальної техніки та механізмів. Спеціалісти працюють у цілодобовому режимі.
Тимчасова відсутність послуг, в тому числі гарячого водопостачання, наразі може бути лише у тих мікрорайонах, де були виявленні пошкодження теплових мереж.
“Працівники КП „Київтеплоенерго“ готові ліквідовувати пошкодження мереж, які буде виявлено після старту подачі теплоносія”, — зазначили у комунальній службі міста.
Нагадаємо, 12 жовтня “Нафтогаз” відновив постачання газу “Київтеплоенерго”.