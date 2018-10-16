Горячая вода в Киеве: в теплосетях идет ликвидация почти 130 аварий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Киеве работает 34 аварийные бригады для ликвидации повреждений на тепловых сетях. Об этом со ссылкой на КП “Киевтеплоэнерго” сообщает КГГА, передает УНН.
“В Киеве в течение последней недели обнаружили и ликвидировали 308 повреждений на тепловых сетях. Еще на 127 участках продолжаются работы”, - говорится в сообщении.
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Всего в Киеве работает 29 аварийно-восстановительных бригад коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” и 5 вспомогательных бригад. В автопарке предприятия более 250 единиц специальной техники и механизмов. Специалисты работают в круглосуточном режиме.
Временное отсутствие услуг, в том числе горячего водоснабжения, сейчас может быть только в тех микрорайонах, где были выявлены повреждения тепловых сетей.
“Работники КП “Киевтеплоэнерго” готовы ликвидировать повреждения сетей, которые будут выявлены после старта подачи теплоносителя”, — отметили в коммунальной службе города.
Напомним, 12 октября “Нафтогаз” возобновил поставки газа “Киевтеплоэнерго”.