В горсовете Каменского подтвердили, что закрыли школы из-за отсутствия отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Дополнительные каникулы ввели в школах правобережной части города Каменское Днепропетровской области в связи с отсутствием теплоснабжения. Об этом УНН сообщили в департаменте по гуманитарным вопросам Каменского городского совета.
"Дополнительные каникулы введены для 19 учебных заведений с понедельника, потому что Днепровская ТЭЦ (АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" – ред.), которая является государственной формы собственности, не поставляет тепло. Школы не отапливаются", – отметили в департаменте.
Там добавили, что запуск Днепровской теплоэлектроцентрали ожидается на следующей неделе.
"Если (ТЭЦ – ред.) запустится, каникулы отменим, и дети выйдут на занятия", – сообщили в департаменте.
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Напомним, в школах правобережной части Каменского ввели дополнительные каникулы с 12 по 18 ноября.