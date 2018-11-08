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У школах Кам'янського оголосили додаткові канікули

У школах Кам'янського оголосили додаткові канікули

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У школах правобережної частини міста Кам’янське Дніпропетровської області оголосили додаткові канікули. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кам'янської міської ради.

Таке рішення ухвалили члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні. Так, додаткові канікули триватимуть з 12 по 18 листопада.

"Канікули запроваджують у школах, які забезпечуються теплом від АТ "Дніпровська ТЕЦ" (АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" – ред.)... Згідно з рішенням комісії, керівникам дошкільних та загальноосвітніх закладів доручено протягом осінньо-зимового періоду забезпечувати температурний режим у приміщеннях відповідно до санітарних норм із використанням електричних панелей та інших обігрівальних приладів", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в разі необхідності департамент житлово-комунального господарства та будівництва міськради буде надавати наявні електропанелі для обігріву закладів освіти.

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Очевидно, канікули запровадили у зв'язку з відсутністю тепла у навчальних закладах. Адже Дніпровська теплоелектроцентраль ще не запущена. Як повідомили у міськраді, запуск теплоелектроцентралі очікується до кінця наступного тижня. УНН очікує на коментар від міської ради з приводу цієї ситуації.

Нагадаємо, у зв’язку із забороною використовувати газ в Краматорську призупинили опалювальний сезон, щойно тепло почало надходити в домівки місцевих жителів — як це і було заплановано, з 16 жовтня. Однак 26 жовтня опалювальний сезон запустили знову.

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