Експерт розповів, як після подорожчання газу зросте вартість опалення у платіжках

"За моїми підрахунками, перш за все, виросте ціна на тепло відсотків на 18-20. Це буде ключове здорожчання", - зазначив експерт.

За його словами, вартість тепла залежить від ціни на газ у середньому на 70-80%, тому підвищення ціни на газ найбільше вплине саме на опалення. Крім того, торкнеться подорожчання також і вартості електроенергії – але лише 10%, що працює на газу.

При цьому він додав, що нові тарифи на комунальні послуги будуть встановлені не раніше 1 грудня, а, можливо, й пізніше, тому варто очікувати ситуації, коли підприємства теплокомуненерго будуть отримувати газ за підвищеною ціною, а розрахунки зі споживачами відбуватимуться за старими цінами. Ці збитки підприємств, на думку експерта, будуть закладені у нові тарифи або ж, що менш імовірно, уряд передбачить для них компенсації в бюджеті.

"Тарифи будуть встановлені пізніше, але заднім числом будуть робити перерахунки, скоріше за все", - додав експерт.

На його думку, внаслідок підвищення цін на газ в країні зросте розмір субсидій, хоча коло субсидіантів залишиться незмінним.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Це сталося одночасно з повідомленням про досягнення угоди з МВФ щодо подальшої співпраці.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

Тариф на послуги ЖКГ на основі підвищеної ціни на газ у Києві затвердять не раніше грудня.