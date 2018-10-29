Експерт розповів, як після подорожчання газу зросте вартість опалення у платіжках

ukru
Ексклюзив
15:27 • 24562 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 59210 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 115390 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 101939 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 93702 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109284 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 125968 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74181 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82324 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 162324 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
5 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 61791 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 111486 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 87602 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 68111 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 66220 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 115392 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 125968 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 162324 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507186 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 586914 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 3068 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 5971 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 19477 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52673 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56735 перегляди
Актуальне
Експерт розповів, як після подорожчання газу зросте вартість опалення у платіжках

Експерт розповів, як після подорожчання газу зросте вартість опалення у платіжках

Київ • УНН

 • 17363 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Підвищення ціни на природний газ для населення на 23,5% призведе до зростання вартості опалення для населення приблизно на 18-20%. Таку думку озвучив експерт з питань житлово-комунального господарства Сергій Дяченко в коментарі кореспонденту УНН.

"За моїми підрахунками, перш за все, виросте ціна на тепло відсотків на 18-20. Це буде ключове здорожчання", - зазначив експерт.

За його словами, вартість тепла залежить від ціни на газ у середньому на 70-80%, тому підвищення ціни на газ найбільше вплине саме на опалення. Крім того, торкнеться подорожчання також і вартості електроенергії – але лише 10%, що працює на газу.

При цьому він додав, що нові тарифи на комунальні послуги будуть встановлені не раніше 1 грудня, а, можливо, й пізніше, тому варто очікувати ситуації, коли підприємства теплокомуненерго будуть отримувати газ за підвищеною ціною, а розрахунки зі споживачами відбуватимуться за старими цінами. Ці збитки підприємств, на думку експерта, будуть закладені у нові тарифи або ж, що менш імовірно, уряд передбачить для них компенсації в бюджеті.

"Тарифи будуть встановлені пізніше, але заднім числом будуть робити перерахунки, скоріше за все", - додав експерт.

На його думку, внаслідок підвищення цін на газ в країні зросте розмір субсидій, хоча коло субсидіантів залишиться незмінним.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Це сталося одночасно з повідомленням про досягнення угоди з МВФ щодо подальшої співпраці.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські. 

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

Тариф на послуги ЖКГ на основі підвищеної ціни на газ у Києві затвердять не раніше грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83