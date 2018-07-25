МВФ вимагає підвищити ціну на газ для населення на 60-70%

“Наразі перемовини з МВФ щодо підвищення цін на газ для населення продовжуються і вони йдуть у складній атмосфері. Міжнародний валютний фонд вимагає підвищити ціну на блакитне паливо для населення на 60-70%, тобто зробити таким самим як для промисловості. Це умова для надання наступного траншу”, — розповів співрозмовник УНН.

Він нагадав, що ціна на газ для промисловості на сьогодні трохи більше 10 тисяч гривень, а для населення значно менша, і уряд вже рік її втримує. Наразі у Кабміні розуміють, що підвищення цін на газ не уникнути, але пропонується це зробити у два рази менше.

“Якщо ціну не піднімуть, то біда буде в економіці, бо не буде грошей для перекредитування, а борги віддавати треба. Зараз уряду майже вдалося „протиснути“ компромісну пропозицію — зрозуміло, що підвищення не уникнути, але Кабмін пропонує зробити це на рівні 20-25%. При цьому головне те, що за рахунок субсидій це підняття буде майже перекрите. Тобто українці мінімально відчують це підвищення цін”, — резюмувало джерело.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фронт вимагає зробити єдиною ціну на газ для населення та промисловості, переговори з цього питання тривають уже рік.