МВФ требует повысить цену на газ для населения на 60-70%

"Сейчас переговоры с МВФ относительно повышения цен на газ для населения продолжаются и они идут в сложной обстановке. Международный валютный фонд требует повысить цену на голубое топливо для населения на 60-70%, то есть сделать таким же как для промышленности. Это условие для предоставления следующего транша", - рассказал собеседник УНН.

Он напомнил, что цена на газ для промышленности на сегодня чуть больше 10 тысяч гривен, а для населения значительно меньше, и правительство уже год ее удерживает. Сейчас в Кабмине понимают, что повышение цен на газ не избежать, но предлагается это сделать в два раза меньше.

"Если цена не поднимут, то беда будет в экономике, потому что не будет денег для перекредитования, а долги отдавать надо. Сейчас правительству почти удалось "продавить" компромиссное предложение - понятно, что повышения не избежать, но Кабмин предлагает сделать это на уровне 20-25%. При этом главное то, что за счет субсидий это поднятие будет почти перекрыто. То есть украинцы минимально почувствуют это повышение цен", - резюмировал источник.

Как сообщал УНН, Международный валютный фронт требует сделать единой цену на газ для населения и промышленности, переговоры по этому вопросу продолжаются уже год.