Україна вже рік веде перемовини з МВФ щодо ціни на газ - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Міжнародний валютний фронт вимагає зробити єдиною ціну на газ для населення та промисловості, переговори з цього питання тривають уже рік. Про це під час години запитань до уряду парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Вже рік ми ведемо дискусії щодо формування ціни на газ в країні. Для промисловості газ коштує близько 10 тисяч. Для населення уряд ввів обмеження - до 7 тисяч гривень. Мова іде про те, щоб ціну на газ вирівняти і зробити її єдиною. Тому рік ми ведемо дискусію з МВФ", - повідомив В.Гройсман.
Він також додав, що за наступних 5 років Україна має повернути 33 млрд доларів боргів.
Як повідомляв УНН, Рада підтримала поправку МВФ для роботи Антикорупційного суду.
Приїзд до України місії МВФ залежить від вирішення двох питань: внесення поправок до закону про Антикорупційний суд та узгодження питання підвищення ціни на газ. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.