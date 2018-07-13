Україна вже рік веде перемовини з МВФ щодо ціни на газ - Гройсман

"Вже рік ми ведемо дискусії щодо формування ціни на газ в країні. Для промисловості газ коштує близько 10 тисяч. Для населення уряд ввів обмеження - до 7 тисяч гривень. Мова іде про те, щоб ціну на газ вирівняти і зробити її єдиною. Тому рік ми ведемо дискусію з МВФ", - повідомив В.Гройсман.

Він також додав, що за наступних 5 років Україна має повернути 33 млрд доларів боргів.

Як повідомляв УНН, Рада підтримала поправку МВФ для роботи Антикорупційного суду.

Приїзд до України місії МВФ залежить від вирішення двох питань: внесення поправок до закону про Антикорупційний суд та узгодження питання підвищення ціни на газ. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.