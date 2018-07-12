У НБУ сказали, коли очікують на місію МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Приїзд до України місії МВФ залежить від вирішення двох питань: внесення поправок до закону про Антикорупційний суд та узгодження питання підвищення ціни на газ. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.
“Місія МВФ приїде після того, як Україна виконає свої зобов’язання. Сподіваємось, що сьогодні Верховна Рада проголосує за одну з поправок до закону про Антикорупційний суд, яка стоїть на порядку денному. Також уряд веде постійні переговори з МВФ про перегляд тарифів на газ. Ми очікуємо, що ці події відбудуться найближчим часом. Канікули у працівників МВФ є, але враховуючи важливість такого процесу, ми очікуємо, що місія може приїхати після погодження цих двох питань”, — зауважив Смолій.
Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом, щодо його вимоги привести ціни на газ в Україні до ринкового рівня.
Водночас, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що ціни на газ для населення не лише не треба підвищувати, а можна навіть знижувати.