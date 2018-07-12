У НБУ сказали, коли очікують на місію МВФ

“Місія МВФ приїде після того, як Україна виконає свої зобов’язання. Сподіваємось, що сьогодні Верховна Рада проголосує за одну з поправок до закону про Антикорупційний суд, яка стоїть на порядку денному. Також уряд веде постійні переговори з МВФ про перегляд тарифів на газ. Ми очікуємо, що ці події відбудуться найближчим часом. Канікули у працівників МВФ є, але враховуючи важливість такого процесу, ми очікуємо, що місія може приїхати після погодження цих двох питань”, — зауважив Смолій.

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом, щодо його вимоги привести ціни на газ в Україні до ринкового рівня.

Водночас, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що ціни на газ для населення не лише не треба підвищувати, а можна навіть знижувати.