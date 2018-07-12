В НБУ сказали, когда ожидают миссию МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Приезд в Украину миссии МВФ зависит от решения двух вопросов: внесения поправок в закон о Антикоррупционном суде и согласования вопроса повышения цены на газ. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.
"Миссия МВФ приедет после того, как Украина выполнит свои обязательства. Надеемся, что сегодня Верховная Рада проголосует за одну из поправок в закон об Антикоррупционном суде, который стоит на повестке дня. Также правительство ведет постоянные переговоры с МВФ о пересмотре тарифов на газ. Мы ожидаем, что эти события произойдут в ближайшее время. Каникулы у работников МВФ есть, но учитывая важность такого процесса, мы ожидаем, что миссия может приехать после согласования этих двух вопросов", - отметил Смолий.
Напомним, Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его требованиям привести цены на газ в Украине до рыночного уровня.
В то же время, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что цены на газ для населения не только не надо повышать, а можно даже снижать.