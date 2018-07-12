В НБУ сказали, когда ожидают миссию МВФ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47338 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104816 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126549 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133946 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153724 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141399 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В НБУ сказали, когда ожидают миссию МВФ

В НБУ сказали, когда ожидают миссию МВФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Приезд в Украину миссии МВФ зависит от решения двух вопросов: внесения поправок в закон о Антикоррупционном суде и согласования вопроса повышения цены на газ. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.

"Миссия МВФ приедет после того, как Украина выполнит свои обязательства. Надеемся, что сегодня Верховная Рада проголосует за одну из поправок в закон об Антикоррупционном суде, который стоит на повестке дня. Также правительство ведет постоянные переговоры с МВФ о пересмотре тарифов на газ. Мы ожидаем, что эти события произойдут в ближайшее время. Каникулы у работников МВФ есть, но учитывая важность такого процесса, мы ожидаем, что миссия может приехать после согласования этих двух вопросов", - отметил Смолий.

Напомним, Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его требованиям привести цены на газ в Украине до рыночного уровня.

В то же время, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что цены на газ для населения не только не надо повышать, а можно даже снижать.

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