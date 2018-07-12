В НБУ сказали, когда ожидают миссию МВФ

"Миссия МВФ приедет после того, как Украина выполнит свои обязательства. Надеемся, что сегодня Верховная Рада проголосует за одну из поправок в закон об Антикоррупционном суде, который стоит на повестке дня. Также правительство ведет постоянные переговоры с МВФ о пересмотре тарифов на газ. Мы ожидаем, что эти события произойдут в ближайшее время. Каникулы у работников МВФ есть, но учитывая важность такого процесса, мы ожидаем, что миссия может приехать после согласования этих двух вопросов", - отметил Смолий.

Напомним, Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его требованиям привести цены на газ в Украине до рыночного уровня.

В то же время, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что цены на газ для населения не только не надо повышать, а можно даже снижать.