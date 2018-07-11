Насалик вважає, що ціни на газ для населення можна знижувати

"Я вважаю, що підстав, для підвищення ціни на газ для населення немає. Це моя думка. Дуже багато-хто хоче визначити індикатив. На мою думку 187 постанова вона вижилася. Тому, що ми маємо по імпорту для населення тільки 3%, 97% - це внутрішній видобуток. Відповідно потрібні дві речі, щоб визначити індикатив: рентабельність видобутку газу та інвестиційна складова. Якщо прорахувати ці показники, то ціни на газ треба не підвищувати, а знижувати на 5-7%. Але це позиція не урядова. А моя позиція як приватної особи", - наголосив міністр.



Як повідомляв УНН, у підземних сховищах (ПСГ) буде накопичено на 1 серпня 2018 року 12,8 млрд куб.м газу при збереженні нинішніх темпів закачування, що майже відповідатиме показникам аналогічного періоду минулого року.



