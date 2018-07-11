Насалик вважає, що ціни на газ для населення можна знижувати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості вважає Ігор Насалик, що ціни на газ для населення не лише не треба підвищувати, а можна навіть знижувати. Про це він повідомив журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що підстав, для підвищення ціни на газ для населення немає. Це моя думка. Дуже багато-хто хоче визначити індикатив. На мою думку 187 постанова вона вижилася. Тому, що ми маємо по імпорту для населення тільки 3%, 97% - це внутрішній видобуток. Відповідно потрібні дві речі, щоб визначити індикатив: рентабельність видобутку газу та інвестиційна складова. Якщо прорахувати ці показники, то ціни на газ треба не підвищувати, а знижувати на 5-7%. Але це позиція не урядова. А моя позиція як приватної особи", - наголосив міністр.
Як повідомляв УНН, у підземних сховищах (ПСГ) буде накопичено на 1 серпня 2018 року 12,8 млрд куб.м газу при збереженні нинішніх темпів закачування, що майже відповідатиме показникам аналогічного періоду минулого року.