Насалик считает, что цены на газ для населения можно снижать

"Я считаю, что оснований для повышения цены на газ для населения нет. Это мое мнение. Очень многие хочет определить индикатив. По моему мнению 187 постановление оно вжилось. Потому что мы имеем по импорту для населения только 3%, 97% - это внутренняя добыча. Соответственно нужны две вещи, чтобы определить индикатив: рентабельность добычи газа и инвестиционная составляющая. Если просчитать эти показатели, то цены на газ надо не повышать, а снижать на 5-7%. Но это позиция не правительственная. А моя позиция как частного лица ", - подчеркнул министр.



Как сообщал УНН, в подземных хранилищах (ПХГ) будет накоплено на 1 августа 2018 12,8 млрд куб.м газа при сохранении нынешних темпов закачки, что будет почти отвечать показателям аналогичного периода прошлого года.



