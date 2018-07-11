Україна на початок серпня планує накопичити 12,8 млрд куб. м газу

За його словами, на сьогоднішній день в газосховищах України зберігається 11,7 млрд куб.м природного газу.

“Щодоби запаси поповнюються на 55 млн куб.м. Якщо темпи збережуться, то вже 1 серпня ми зможемо вийти на показник 12,8 млрд куб.м, що приблизно відповідатиме показникам аналогічного періоду минулого року — 13,1 млрд куб.м”, — зазначив радник міністра.

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Нагадаємо, станом на 9 липня 2018 року до ПСГ було закачано 11,66 млрд куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.