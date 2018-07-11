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Україна на початок серпня планує накопичити 12,8 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У підземних сховищах (ПСГ) буде накопичено на 1 серпня 2018 року 12,8 млрд куб.м газу при збереженні нинішніх темпів закачування, що майже відповідатиме показникам аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

За його словами, на сьогоднішній день в газосховищах України зберігається 11,7 млрд куб.м природного газу.

“Щодоби запаси поповнюються на 55 млн куб.м. Якщо темпи збережуться, то вже 1 серпня ми зможемо вийти на показник 12,8 млрд куб.м, що приблизно відповідатиме показникам аналогічного періоду минулого року — 13,1 млрд куб.м”, — зазначив радник міністра.

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Нагадаємо, станом на 9 липня 2018 року до ПСГ було закачано 11,66 млрд куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

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