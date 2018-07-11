Украина на начало августа планирует накопить 12,8 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В подземных хранилищах (ПХГ) будет накоплено на 1 августа 2018 года 12,8 млрд куб.м газа при сохранении нынешних темпов закачки, что почти будет отвечать показателям аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
По его словам, на сегодняшний день в хранилищах Украины сохраняется 11,7 млрд куб.м природного газа.
"Ежесуточно запасы пополняются на 55 млн куб. м. Если темпы сохранятся, то уже 1 августа мы сможем выйти на показатель 12,8 млрд куб.м, что будет примерно соответствовать показателям аналогичного периода прошлого года - 13,1 млрд куб.м", - отметил советник министра.
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Напомним, на 9 июля 2018 в ПХГ было закачано 11,66 куб. м газа.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.