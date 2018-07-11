Україна почала нарощувати добовий транзит газу до ЄС – Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок добовий обсяг транспортування газу українською газотранспортною системою до країн Європейського Союзу становив 276 млн куб.м, що на 10% більше відповідно до попередньої доби. Про це УНН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
"За оперативною інформацією добові обсяги транспортування газу через українську газотранспортну систему для європейських споживачів зросли на 10% і станом на сьогоднішній ранок становлять більше 270 млн куб.м", - сказав він.
М.Білявський уточнив, що станом на 9 липня обсяг добового транзиту становив 265 млн. куб. м, а вже на сьогоднішній ранок він був на рівні 276 млн куб. м.
Радник міністра пояснив, що однією з ймовірних причин збільшення попиту прокачування газу є зміна режимів закачування газу в європейських сховищах, тобто, їхнє збільшення.
Як повідомляв УНН, Україна в першому півріччі протранспортувала в Європу більше 42 млрд куб. м природного газу.