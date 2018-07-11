Україна почала нарощувати добовий транзит газу до ЄС – Міненерговугілля

"За оперативною інформацією добові обсяги транспортування газу через українську газотранспортну систему для європейських споживачів зросли на 10% і станом на сьогоднішній ранок становлять більше 270 млн куб.м", - сказав він.



М.Білявський уточнив, що станом на 9 липня обсяг добового транзиту становив 265 млн. куб. м, а вже на сьогоднішній ранок він був на рівні 276 млн куб. м.



Радник міністра пояснив, що однією з ймовірних причин збільшення попиту прокачування газу є зміна режимів закачування газу в європейських сховищах, тобто, їхнє збільшення.



Як повідомляв УНН, Україна в першому півріччі протранспортувала в Європу більше 42 млрд куб. м природного газу.