Транзит газу до ЄС у першому півріччі зменшився на 7,7%

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна в першому півріччі протранспортувала в Європу більше 42 млрд куб. м природного газу. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

“За оперативною інформацією, за шість місяців поточного року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було протранспортовано 42,2 млрд куб. м природного газу”, — зауважив він.

Як уточнив Білявський, обсяги прокачування газу в червні склали 7,3 млрд куб. м, що відповідає показникам аналогічного періоду минулого року.

Зауважимо, протягом січня-червня 2017 року Україна прокачала до Європи 45,7 млрд куб. м російського газу. Тобто цього року обсяг транзиту впав на 3,5 млрд куб. м або на 7,7%.

Нагадаємо, якщо Росія добудує і запустить газопроводи “Північний потік-2” і “Турецький потік”, то Україна одразу ж втратить можливість транспортувати російський газ. Це може статися в 2021 році, а може і раніше — у 2020-му.

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